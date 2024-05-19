Слишкович заявил, что «Спартак» будет играть за Джикию

Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», заявил, что в матче 29-го тура РПЛ против «Рубина» «красно-белые» будут играть за своего капитана Георгия Джикию, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Его история в команде очень важна. Конечно, один цикл закончился, но он продолжает свою карьеру в другом клубе. Да, жалко, когда это происходит, но это жизнь», — сказал Слишкович в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Матч между «Спартаком» и «Рубином» проходит в данную минуту. Прямо сейчас идёт начало первого тайма, счёт пока не открыт — 0:0.