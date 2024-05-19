Рахимов: «Мы понимаем то, что происходит сейчас в «Спартаке»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- На фоне рубки, которая происходит сейчас вверху и внизу турнирной таблицы, как будто матч, обидно звучит, ничего не решает. На самом деле почему сегодняшнюю игру нужно смотреть? Чего вы от этой игры сегодня ждете?

- Вы же выбрали матч тура. Раз выбрали, значит, смотрите.

- С точки зрения футбола это может помочь командам раскрепоститься. Чего вы ждете?

- Думаю, в любом случае и та, и другая команда будет преследовать свои цели. Это и у «Спартака», и у нас они присутствуют. Мне кажется, начало матча будет предопределять ситуацию на поле. Мы понимаем то, что происходит сейчас в «Спартаке», понимаем, что тот всплеск эмоциональный, положительный по результатам, он присутствует. Но, естественно, мы попытаемся сохранить свою линию, потому что мы тоже на протяжении нескольких матчей не проигрываем. Есть победы, есть ничьи. Да, можно сказать, что все задачи выполнены, но есть еще две игры, два раза по 90 минут с дополнительным временем. В любом случае нам нужно поддерживать свой уровень.

- Кто-то борется сейчас за жизненно важные очки. Насколько вам важен результат в условиях контракта и этой всей истории. Какой там процесс?

- Я не знаю. Это совершенно не связано с разговорами о контракте. Есть игра, и эта игра, в которой участвует вся команда. Мы даже об этом не подумали. Вопрос застал врасплох. Я не вижу взаимосвязи.

- Может, результат сегодняшнего матча сделает плюсик в сторону продления?

- Нет, никакой результатик не сделает плюсик. Ни минус, ни плюс. Это совершенно другие вещи. Были обозначены задачи, они все уже выполнены несколько игр назад. Если посмотреть все игры, что были после этого, команда показывала свой характер, свое лицо и организацию. Я надеюсь, это будет присутствовать и сегодня.

- Что касается состава, сегодня нет Иву. Почему? Вернулся Вада. Насколько он полноценно готов?

- К сожалению, Иву получил небольшое повреждение за два дня до игры. Мы не стали им рисковать. Как раз по этому моменту - есть возможность посмотреть в деле других. Отсутствие Иву - естественно, для нас большой минус, здесь можно сказать про минус, потому что он один из ключевых игроков в опорной зоне. Он выполняет большой объем работы. Он очень много мячей выигрывает. Это определенный минус.