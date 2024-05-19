Тихонов — о назначении Станковича: ««Спартак» — это определённая специфика»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером московского клуба.

«Сколько в «Спартак» приходило тренеров? Кто из иностранцев себя проявил? Каррера, который привел «Спартак» к чемпионству, но до него чемпионат начинал Дмитрий Аленичев, который команду собирал и готовил. «Спартак» — это определенная специфика», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Напомним, что «Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».