Слишкович: «Джикия себя хочет показать с лучшей стороны, и он это сделает»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Первый вопрос по поводу нового главного тренера. «Спартак» объявил, что им будет Станкович. Сейчас он в России или нет, какой с ним контакт, будет ли он смотреть эту игру и как?

- Я не могу сейчас отвечать на эти вопросы. Я сейчас тренер и думаю только про эти две игры. А когда он приедет, тогда будут актуальными эти вопросы. Сейчас сезон не закончился, у нас очень важные игры, так что не хочу думать об этом сейчас. Время будет.

- Наверняка он будет матч смотреть?

- Конечно, думаю, что смотрит.

- Что касается Георгия Джикии, очень знаковое событие, грустное и знаковое, что он на поле. Бывает, что команда играет за тренера, сегодня она будет играть за капитана?

- Я считаю, что да. Потому что история Георгия в «Спартаке» очень важная, он был капитаном этой команды. Заканчивается один цикл, и он продолжает свою карьеру и свою жизнь в каком-то другом клубе. Конечно, жалко, когда так происходит, но это футбол, профессионализм. Такое решение иногда клуб принимает. Георгий это всё понимает. Я знаю, что он себя хочет показать с лучшей стороны, и он это сделает. У него есть всё, чтобы дальше играть.

- Есть такая фраза, что для «Спартака» не существует места, кроме первого. С учетом того, что «Спартак» может только на бронзовые медали претендовать, насколько это мотивация?

- Мотивация есть всегда. Конечно, если не успеваешь стать первым, потому что «Спартак» всегда каждый год хочет выиграть или чемпионство, или Кубок. Но есть другая мотивация. Даже в конце концов у команды есть индивидуальная мотивация. Сегодня ребята выйдут на поле выиграть этот матч, одолеть соперника, который очень хороший. Мы знаем, что он способен сделать, но наша задача сегодня - выиграть и показать нашим зрителям себя с лучшей стороны.

- Насколько восстановился Александр Соболев? Правильно ли, что Зобнин сегодня снова будет справа в защите?

- Соболев восстановился и готов. Если бы он не был готов, я бы его не поставил в старт. Зобнин - да, справа.