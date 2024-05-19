Наставник «Сочи» Морено может возглавить ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено может возглавить ЦСКА. Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв.

По информации источника, в случае получения приглашения испанский специалист будет готов перейти в московский клуб. Отмечается, что работой нынешнего наставника «армейцев» Владимира Федотова недоволен лично президент ЦСКА Евгений Гинер.

Напомним, Морено возглавил «Сочи» минувшей зимой и не сумел сохранить южан в высшем дивизионе российского футбола. После 29 проведённых матчей в РПЛ сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 23 набранных очка.