«Урал» спас ничью, уступая «Оренбургу» в два мяча за полчаса до конца матча

«Урал» и «Оренбург» борются за выживание. Их очный матч в Екатеринбурге получился захватывающим, ведь гости за полчаса до конца вели с разницей в два мяча. Однако «Урал» отыгрался и мог даже вырвать победу, но в итоге команды поделили баллы.

Сезон в Премьер-лиге вышел на финишную прямую. В субботу стало известно название первой команды, которая покинула элиту, но вот вопрос со вторым неудачником и двумя участниками стыковых матчей оставался открытым. «Урал» и «Оренбург» находились в зону риска и в воскресенье сошлись в очной встрече в Екатеринбурге. Перед матчем команды имели равное количество очков – по 29.

Уже в самом дебюте поединка гости вышли вперёд. Мансилья забросил мяч на правый фланг, куда ворвался Марин. Хавбек от углового флажка навесил в центр штрафной, откуда Воробьёв головой пробил в правый угол. Помазан в прыжке достал мяч, но спасти ворота не смог.

После этого «Оренбург» стал играть чуть спокойнее, отдав инициативу сопернику, за что едва быстро не поплатился. Кулаков справа от лицевой покатил мяч назад, Мишкич навесил на голову Егорычеву, который пробил чуть выше цели. По сути, это был единственный по-настоящему острый подход в исполнении хозяев в начале матча. «Оренбург» действовал от соперника, и по истечении получаса игры мог удвоить преимущество. Марсилья рванул по левому краю и мощно пробил из-за пределов штрафной, но Помазун ворота спас. В ответ на это уже могли забивать и хозяева. Аюпов с радиуса проткнул мяч вперёд, удар Бегича был заблокирован, но мяч отскочил направо к Ишкову, чью попытку уже нейтрализовал Сысуев.

И всё же на перерыв команды ушли при равном счёте. «Урала» заработал угловой, Мишкич навесил, Каштанов на ближнем углу вратарской сделал скидку, а Бегич забивал уже с близкого расстояния. Однако уже сразу после возобновления поединка после перерыва «Оренбург» вернул себе лидерство. Марин вновь здорово сыграл на правом фланге, отыгравшись с Адамовым, прострелил от лицевой, а Горбани без помех пробил в цель.

По истечении часа игры интрига, казалось, умерла. Пашич навесил с углового, а Перес опередил Бегича и увеличил преимущество гостей до двух мячей. Однако «Урал» моментально вернулся в игру. Хозяева заработали корнер, Мишкич покатил мяч к углу штрафной на Ишкова, который навесил, а Бегич исправился за свой промах и уже сам головой пробил в цель.

Тут же команды обменялись острыми выпадами. Сначала всё тот же Марин убежал по правому флангу и прострелил, мяч отскочил на угол штрафной, откуда Воробьёв здорово приложился, но Помазун спас. В ответ Дмитриев слева врывался и пробил под перекладину, но Сысуев вновь спас свою команду. «Урал» пытался прибавить, и за десять минут до конца сравнял счёт. Итало слева навесил на дальний угол штрафной, где Шеттине подстроился под отскок и в касание пальнул в ближний верхний угол.

Тут же хозяева могли выйти вперёд. Всё тот же Шеттине разогнал атаку по правому флангу и навесил в центр штрафной, откуда Бикфалви пробил над перекладиной. Гости ответили дальним ударом Прохина, после которого Помазун в прыжке спас ворота.

В компенсированное время «Урал» забил ещё раз, но перед точным ударом Шеттине подработал мяч себе рукой, так что взятие ворот было отменено. Итогом де матча стала ничья. В заключительном туре «Урал» поедет в гости к ЦСКА. «Оренбург» же дома сыграет с другой московской командой – «Спартаком».