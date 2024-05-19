Канищев: «Новый контракт Семаку — психологический ход»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев выразил мнение, что новый контракт, предложенный наставнику «сине-бело-голубых» Сергею Семаку, не гарантирует специалисту долгих сроков работы.

Как считает Канищев, к работе Семака сейчас есть много вопросов, однако в неудовлетворительных выступлениях «Зенита» виноват не только тренер, но и футболисты.

«Новый контракт Семаку — психологический ход. Никакой гарантии по срокам работы тренера он не даёт. Могут уволить на раз-два и глазом не моргнут. Нареканий же в адрес Семака сейчас немало», — цитирует Канищева «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут сегодня, 19 мая, против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.