Титов считает, что «Спартак» не является фаворитом в матче с «Рубином»

Бывший футболист сборной России по футболу Егор Титов высказался о предстоящем матче «Спартак» – «Рубин» в 29-м туре первенства России.

«На поле «Рубин» верит в собственные силы, там ребята все бьются. Видно, что атмосфера очень хорошая. И для меня «Спартак» здесь не фаворит. «Рубин» более цельный футбол показывает, хорошо контратакует, грамотно на стандартах действует», — приводит слова Титова издание «РБ Спорт».

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 19 мая, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.