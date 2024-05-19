Стало известно, где Джикия продолжит карьеру

Защитник Георгий Джикия, который уходит из московского «Спартака», практически договорился с новым клубом. Об этом рассказал агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинёв.

«Контракт с новым клубом из Москвы практически подписан. «Локомотив» ли это? Возможно. Это интересно, перспективно», - приводятся слова агента в бусти-аккаунте Сергея Егорова.

Напомним, что Джикия защищал цвета «Спартака» с 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает грядущим летом. Вместе с «красно-белыми» Георгий становился чемпионом Премьер-лиги, а также выигрывал кубок и суперкубок России.

Раскрыта реакция Джикии на уход из «Спартака»