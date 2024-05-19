«Урал» снова сравнял счёт в матче с «Оренбургом»

Близится к концу матч 29-го тура Премьер-лиги между «Уралом» и «Оренбургом». Команда Давида Деограсии забила три мяча в ворота соперника, но постоянно позволяет сопернику отыгрываться. На 78-й минуте счет в очередной раз стал ничейным - 3:3. Итало с левого фланга набросил мяч в штрафную, тот проскочил между ног Эрика Бикфалви, и Гильерме Шеттине сложным по исполнению ударом попал под перекладину.

При ничейном счете команды идут в очке над зоной стыковых матчей. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.