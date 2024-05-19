Раскрыта реакция Джикии на уход из «Спартака»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, рассказал о том, как игрок отреагировал на новость об уходе из московского «Спартака».

«Как воспринял? Достойно, спокойно. Конечно, расстроился. Он красно-белый, что делать… Приходит время расставаться», - приводятся слова агента в бусти-аккаунте журналиста Сергея Егорова.

Накануне было объявлено, что 30-летний защитник покинет «народную команду» на правах свободного агента. Его контракт с «красно-белыми» истекает летом. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Джикия провел восемь матчей.