Радченко: «В матче с «Ахматом» «Зенит» не устроит никакой результат, кроме победы»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграют в гостях с грозненским «Ахматом».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «Зенит» будет играть только на победу, так как петербуржцы продолжают вести борьбу за чемпионство, отставая от лидирующего «Динамо» на пять очков.

«Зенит» не устроит никакой результат, кроме победы. В команде все это понимают. Тот факт, что «Ахмат» уже решил все свои задачи, сыграет на руку команде Семака», — цитирует Радченко «Матч ТВ». ‘

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоится сегодня, 19 мая. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.