Мозес: «Цель «Краснодара» — выиграть РПЛ»

Хавбек «Краснодара» Мозес Дэвид Кобнан высказался о шансах команды на чемпионство в сезонез-2023/24 РПЛ.

«Понимали, что нам нужно и дальше верить, бороться до самого конца. Наша цель — выиграть чемпионат. И нам надо продолжать надеяться, работать. Это самое главное для нас. На самом деле после победы над «Сочи» у нас появилась ещё одна надежда на чемпионство», — приводит слова Мозеса «Матч ТВ».

Стоит отметить, что «Краснодар» за тур до конца сезона с 53 баллами занимает второе место в РПЛ и отстает от лидирующего «Динамо» на три очка. В последнем туре команды сыграют друг с другом.