«Пари НН» - ЦСКА: Бубнов предсказал победителя матча

Бывший защитник московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями о матче «Пари НН» - ЦСКА в рамках 29-го тура чемпионата России.

«0:2. Команда Федотова выглядит предпочтительнее. Единственное, что может помешать - это травмы ведущих игроков. Трудно представить, как хозяева будут отбирать очки у ЦСКА после разгрома в Сочи», - передает слова Александра Sportbox.

Матч между командами состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в понедельник, 20 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» - шестое.