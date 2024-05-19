Кирьяков — о Джикии: «Когда-то любому игроку приходится покидать свой клуб»

Бывший игрок сборной России Сергея Кирьяков поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии из «Спартака».

Напомним, вчера, 18 мая, было официально объявлено о том, что многолетний капитан «красно-белых» покинет московский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Всё равно когда-то любому игроку приходится покидать свой клуб. Это время настало для Джикии, тем более, в последнее время он практически не играл. Объективно оценивая, когда он выходил, это был не тот Джикия, который являлся лидером «Спартака» 5-6 лет назад», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

Также эксперт отметил, что ситуацию подогревали и заявления агента Джикии, которому следовало вести себя осторожнее в высказываниях.

Отметим, что Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне 30-летний защитник провёл в составе «красно-белых» 11 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.