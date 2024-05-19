Марков: «В гонке бомбардиров впечатлил Тюкавин»

Форвард «Факела» Евгений Марков высказался о гонке бомбардиров РПЛ в сезоне-2023/24.

«У меня не было никакой мысли о бомбардирской гонке. Главное — это помогать команде. В гонке бомбардиров меня впечатлил Тюкавин. Дай бог, он поедет играть в Европу, как это сделал Захарян», — приводит слова футболиста издание «СЭ».

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ является форвард «Зенита» Матео Кассьерра — 16 голов. Вторым идет нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (15), а третье место занимает форвард «Краснодара» Джон Кордоба (14).