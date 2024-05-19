В разгаре матч 29-го тура Премьер-лиги между «Уралом» и «Оренбургом». Первая половина встречи завершилась со счётом 1:1 после голов Дмитрия Воробьёва и Сильвие Бегича. А вот после перерыва команды заиграли еще результативнее. Мохаммад Горбани ударом в упор сделал счет 1:2. Угловой с правого фланга у гостей, навес на ближнюю штангу, и Матиас Перес головой отправил мяч в цель - 1:3. Тут же корнер у других ворот, и Бегич, оформив дубль, оставил в силе интригу. На табло 2:3. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Оренбург» с «Уралом» обменялись мячами с угловых
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