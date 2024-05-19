Тихонов - о величии Джикии: «Недостаточно просто долго играть в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об уходе защитника «красно-белых» Георгия Джикии в конце сезона.

«О величии Джикии говорить не стоит. Он был душой команды, капитаном. Но о каком величии можно говорить? Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев. Просто долго играть в «Спартаке» недостаточно», - цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено, что 30-летний защитник покинет московский коллектив по завершении сезона-2023/2024. За «Спартак» Джикия выступал с 2017 года. Вместе с «красно-белыми» он стал чемпионом РПЛ, а также обладателем кубка и суперкубка страны.