Джикия и Соболев - в старте «Спартака» на матч с «Рубином»

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги столичный «Спартак» на своем поле встретится с казанским «Рубином». Главные тренеры команд объявили стартовые составы на поединок.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Чернов, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Медина, Бонгонда, Соболев.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбус, Рахмоналиев, Вада, Даку.

Матч пройдет на столичном стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 14:15 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.