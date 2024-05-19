Черевченко считает высокими шансы «Факела» остаться в РПЛ

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 29-го тура РПЛ оценил шансы воронежской команды сохранить прописку в РПЛ.

По мнению специалиста, вероятность того, что «Факел» останется в высшем дивизионе российского футбола очень высока.

«По-другому не может быть. Так ничего не получится», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

После 29 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Факел» расположился на 11-м месте в турнирной таблице. При этом команда Черевченко имеет в своём активе столько же очков, сколько и «Урал» с «Оренбургом» (по 29), находящиеся в зоне стыков.

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Факел» проведёт 25 мая против грозненского «Ахмата».