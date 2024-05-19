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В «Спартаке» рассказали о потерях перед матчем с «Рубином»

19 Мая 2024 • 13:12 Комментировать

В московском «Спартаке» рассказали о кадровой ситуации в преддверии домашнего поединка с казанским «Рубином» в рамках 29-го тура чемпионата России.

«Селихов приболел. Бабич и Зорин продолжают восстановление. Чернов получил рассечение головы на тренировке, но это не помешает ему сыграть. Он выйдет на поле в специальном шлеме», - рассказали в пресс-службе столичного клуба.

Матч «Спартак» против «Рубина» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 19 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. После 28 туров москвичи занимают пятое место в таблице, а казанцы – седьмое.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Александр Селихов Срджан Бабич Даниил Зорин ещё теги
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