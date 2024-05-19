Петржела: «Семака надо заменить, с ним «Зенит» стоит на месте»

Бывший рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с представителями СМИ высказался относительно будущего главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака.
«Тренер уже долго в клубе, ему надо идти в другую команду. Я считаю, Семака надо заменить в «Зените». Потому что с ним команда стоит на месте, не развивается», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что под руководством Семака «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги. Новый трудовой договор тренера с петербургским клубом будет рассчитан до 2030 года.
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