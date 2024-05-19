Марков: «Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом, болельщики ждали практически 50 лет»

Форвард «Факела» Евгений Марков выразил надежду на то, что «Динамо» станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«Я буду очень рад, если «Динамо» станет чемпионом. Динамовские болельщики ждали этого практически 50 лет. Надеюсь, что они станут чемпионами», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что после 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 баллов и занимает первое место. В следующем туре москвичи сыграют с «Краснодаром». Эта встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.