Экс-игрок «Динамо»: «Зенит» в матче с «Ахматом» может потерять очки»

В матче 29-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» у себя дома примет петербургский «Зенит». Об этой встрече поделился мнением бывший игрок московского «Динамо» Олег Терёхин.

«Зенит» в матче с «Ахматом» может потерять очки, ведь грозненцы на ходу. На матч с «Зенитом» у «Ахмата» много мотивации. На питерцев все настраиваются, и все хотят их обыграть», - приводит слова Терёхина «Чемпионат».

Матч «Ахмата» против «Зенита» состоится сегодня, 19 мая, на стадионе в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают десятое место, в гости – третье.