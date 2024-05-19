Ташуев оценил перспективы Джикии после ухода из «Спартака»

Известный российский специалист Сергей Ташуев, последним местом работы которого был «Факел», высказался об уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака».
«Возраст у него еще не критический. Он может играть на высоком уровне. Он был игроком сборной России совсем недавно. Для меня Георгий - профессионал. Он принесет пользу клубу, который возьмет его», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что 30-летний защитник покинет «красно-белых» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне российского чемпионата Джикия провел всего семь поединков.
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