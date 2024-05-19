«Конечно, в Венесуэле следят за выступлениями Гуарирапы. Он показывает невероятный результат в такой маленькой команде, как «Сочи». Я знаю, что он может продолжить карьеру в другом российском клубе, но также за ним следят и в Европе. Летом за него будет настоящая битва, и я не уверен, что он останется в России. В любом случае, летом он сделает шаг вперед», - передает слова Санчеса корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».