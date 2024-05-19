Григорян предположил, что Слишкович станет следующим главным тренером «Спартака»

Известный тренер Александр Григорян предположил, что Владимир Слишкович станет следующим главным тренером московского « Спартака ».

«А можно для истории? Хочется в нее попасть. Спросите у меня, кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович? Совершенно верно», — передает слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером команды с сезона‑2024/25. Контракт с сербом рассчитан на два года. Слишкович, который исполняет обязанности главного тренера после ухода Гильермо Абаскаля, войдет в штаб Станковича.