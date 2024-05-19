Экс-игрок «Спартака» рассказал, где может продолжить карьеру Джикия

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал решение руководства «красно-белых» расстаться с защитником Георгием Джикией.
«Останется Джикия в РПЛ? Думаю, что да, должен. Как мне кажется, в командах первой восьмёрки ему будет сложно, а во второй наверняка кому-то пригодится», - приводит слова Бушманова Metaratings.ru.
Напомним, что Георгий защищал цвета московского коллектива с 2017 года. Срок действующего контракта игрока с «красно-белыми» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джикия провел семь матчей и получил желтую карточку.
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