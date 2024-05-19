Ташуев: «Хотелось бы, чтобы первым стал «Краснодар»

Бывший наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев поведал о том, какому клубу симпатизирует в чемпионской гонке РПЛ.
«Хотелось бы, чтобы первым стал «Краснодар». Я приложил к этому проекту руку, далеко не посторонний человек для клуба. Обыгрывайте «Динамо» - и вы чемпионы, «Зенит» может очки потерять», - передает слова Ташуева «РБ Спорт».
После 29 матчей «Краснодар» с 53 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева отстают от лидирующего «Динамо» на три балла. В последнем туре «быки» примут «бело-голубых» на своем поле.
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