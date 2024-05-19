Ташуев: «Хотелось бы, чтобы первым стал «Краснодар»

«Хотелось бы, чтобы первым стал «Краснодар». Я приложил к этому проекту руку, далеко не посторонний человек для клуба. Обыгрывайте «Динамо» - и вы чемпионы, «Зенит» может очки потерять», - передает слова Ташуева «РБ Спорт».