Виктор Мозес: «Люблю тебя, «Спартак»

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес признался в любви к «Спартаку».

Сегодня, 19 мая, столичный клуб официально сообщил, что футболист по окончании сезона покинет команду, его соглашение истекает в конце июня текущего года. В комментариях под публикацией «Спартака» о его уходе в социальных сетях Мозес оставил сообщение: «Люблю тебя, «Спартак».

Мозес выступает за столичный клуб с 2020 года, перейдя из «Челси». С командой Виктор Мозес выигрывал Кубок России в 2022 году.

В текущем сезоне 33-летний игрок отметился одним голом и одной результативной передачей, проведя за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах.