Григорян — о Джикии: «Если ты лучший, что тебе мешает быть лучшим в других клубах?»

Известный тренер Александр Григорян заявил, что игроку обороны «Спартака» Георгию Джикии нужно доказать, что он и в другой команде будет лучшим футболистов.

Ранее «Спартак» объявил об уходе 30‑летнего Джикии по окончании сезона.

«В карьере каждого большого игрока наступает такой момент, когда расставание нужно преодолеть. Это уже произошло, такое бывает даже с выдающимися игроками. Если ты лучший, что тебе мешает быть лучшим в других клубах?» — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Джикия выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе московской команды он стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.