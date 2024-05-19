Нахушев: «Краснодар» на зубах вырвал победу и остался в чемпионской гонке»

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о волевой победе «быков» над «Сочи» в гостевом матче 29-го тура чемпионата России. Краснодарский клуб выиграл со счетом 3:2.

«Краснодар» на зубах вырвал победу и остался в чемпионской гонке. У команды Мусаева есть внутренний стержень и характер. Не оставили мысли о титуле, вчера отдали всех себя», - передает слова Нахушева «Чемпионат».

После 29 матчей подопечные Мурада Мусаева набрали 53 очка и занимают второе место в турнирной таблице. В последнем туре Премьер-лиги «Краснодар» примет лидирующее «Динамо» на своем поле.