Пименов: «До чемпионства «Динамо» остался всего один шаг»

Руслан Пименов, в прошлом выступавший за «бело-голубых», высказался о скором возможном чемпионстве столичной команды.

На данный момент команда Марцела Лички имеет в своей копилке 56 баллов и лидирует в таблице, на втором месте идёт «Краснодар» с 53 очками, замыкает тройку лидеров «Зенит», у которого 51 балл. В заключительном матче сезона «бело-голубые» на выезде встретятся с «Краснодаром», игра пройдёт 25 мая.

- Посмотрим, станет ли «Динамо» чемпионом. В последнем туре сыграют с «Краснодаром». До чемпионства динамовцам в принципе остался всего один шаг. Но это самый важный шаг. И он будет самый сложный, - передаёт слова Пименова «Матч ТВ».