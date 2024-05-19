Шикунов: «Абаскаль затеял всю эту ситуацию с Джикией»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об уходе из московского клуба защитника Георгия Джикии.

Напомним, вчера, 18 мая, было официально объявлено о том, что 30-летний защитник покинет «красно-белых» по окончании текущего сезона.

Шикунов отметил, что на уход Джикии повлиял бывших наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Абаскаль затеял всю эту ситуацию. Джикии тоже тяжело было, потому что не играл большую часть сезона. Много было сделано нехороших поступков в отношении Георгия», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» всего 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.