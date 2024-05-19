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Деограсия: «Урал» очень хорош в верховой борьбе, нужно быть осторожными»

19 Мая 2024 • 11:58 Комментировать
Урал
0:1
Оренбург
1 2.40 X 3.15 2 3.35
1-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Сегодня встречаются, в принципе, равные команды по очкам и во многом по игре. Какие составляющие игры, на ваш взгляд, сегодня будут решающими?

- Мы должны комбинировать, играть в быстрый футбол, в свой футбол, использовать слабые стороны соперника на протяжении 90+ минут.

- Можете назвать слабые и сильные стороны «Урала»? Как будет «Оренбург» строить игру, исходя из этого знания?

- «Урал» очень хорош в верховой борьбе, игроки очень хорошо играют головой, поэтому что касается стандартов, нужно быть осторожными. Мы играем в свой футбол, по ходу матча будем стараться это делать и набирать важные для нас очки.

- Потеря Флорентина насколько серьезная для команды?

- Сегодня нам не смогут помочь два игрока стартового состава - Хорди Томпсон и Габриель Флорентин. Это для нас два очень важных игрока. В последнее время они всегда выходили у нас со старта. Но опять же ничего страшного. У нас очень хороший состав, очень хорошие игроки, которым мы доверяем. Нет игрока, которого мы бы не могли заменить. Поэтому нет отговорок.

- Многие болельщики прогнозировали, что вместо Флорентина появится Вера. Но опять-таки он также не попал в стартовый состав. С чем это связано?

- Мы решили выпустить вместо Габриэля Мирослава Михайлова, так как нужно будет проделать очень большой объем работы, на поле будет очень много борьбы, поэтому посчитали нужным его выпустить. На протяжении матча будем смотреть, возможно, по ходу матча будут возможности его выпустить на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

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