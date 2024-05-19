Бубнов оценил уход Джикии из «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака». Накануне стало известно, что руководство клуба не станет предлагать игроку новый контракт.
«Потеря ли это? Они настолько долго играют без него, что так говорить нельзя. Бабич и как защитник сильнее, и с капитанской повязкой выходит. Если найдут ещё одного игрока уровня Бабича, то снимут все вопросы», - передает слова Бубнова Sportbox.
В нынешнем сезоне РПЛ Джикия провел семь матчей и получил желтую карточку. В ближайшем поединке «красно-белые» на своем поле примут казанский «Рубин».
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