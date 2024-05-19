Бубнов оценил уход Джикии из «Спартака»

«Потеря ли это? Они настолько долго играют без него, что так говорить нельзя. Бабич и как защитник сильнее, и с капитанской повязкой выходит. Если найдут ещё одного игрока уровня Бабича, то снимут все вопросы», - передает слова Бубнова Sportbox.