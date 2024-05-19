Гранат высказался о матче «Ахмат» — «Зенит»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем матче «Ахмат» — «Зенит».

Встреча состоится сегодня, 19 мая, в 29-м туре первенства России.

«Конечно, хочется, чтобы чемпионский матч был в Краснодаре. Будем пристально следить за игрой «Ахмат» — «Зенит», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в чемпионате страны на данный момент на первом месте находится «Динамо» с 56 баллами после 29 матчей.

На втором месте — «Краснодар» с 53 очками после 29 матчей. Тройку лучших замыкает «Зенит», набравший 51 балл в 28 играх.