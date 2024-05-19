Бубнов рассказал, кто выиграет в матче «Ростова» и «Балтики»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов высказал мнение по поединку между «Ростовом» и калининградской «Балтикой» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

«0:1. Калининградцы - фавориты. Команда Игнашевича сейчас на ходу. Она вышла в финал Кубка и находится в хорошем эмоциональном состоянии. Ростовчане мыслями уже в отпуске», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Поединок «Ростова» и «Балтики» состоится сегодня, 19 мая, начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают девятое место в таблице, а гости – предпоследнее.