Ганчаренко назвал сильные стороны «Оренбурга»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Последний домашний матч сегодня проводит «Урал» на своей домашней арене. Учитывая турнирное положение, приходится играть только на победу. Какое сейчас настроение в команде? Как проходила подготовка к этой игре?

- Понятно, что все понимают важность сегодняшнего матча. У команды хорошее настроение, много игроков, которые готовы к сегодняшнему матчу, поэтому посмотрим.

- В игре относительно равных соперников, и по очкам в турнирной таблице вы соседи, чего сегодня ждать болельщикам - осторожной игры или, наоборот, игры очень яркой, контратакующей?

- Как и все наши матчи, которые сейчас есть, она может быть вначале осторожной, потом игра раскроется, потом кто-то фитиль может поджечь. Всё может быть, поэтому надо быть готовыми к любому варианту событий.

- Какие сильные стороны «Оренбурга» разбирали при подготовке?

- Это в первую очередь для команды. Она умеет контролировать мяч. Она знает, что делать в позиционном нападении. У них есть сильные игроки. Много есть нюансов, на которые надо обратить внимание.

- Состав «Урала» был сегодня предсказуем. Единственная замена, которая обращает на себя внимание, это Аюпов вместо Сиссе. С чем это связано?

- С тем, что те игроки, которые были в «Оренбурге», сегодня с повышенной мотивацией будут играть.

- Вопрос относительно Филипенко. Он появился на тренировке в защитной маске. Насколько серьезная травма? Связано ли это с тем, что он сегодня в стартовый состав не попал?

- Да, все-таки маска. У него есть проблемы. Учитывая, что у нас есть большая обойма, выпустили Эмерсона. По крайней мере потому, что у него нет никаких ограничений.