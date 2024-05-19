Бубнов назвал точный счёт матча «Урал» - «Оренбург»

В рамках 29-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на домашнем стадионе встретится с «Оренбургом». Об этом матче высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. Преимуществом «Оренбурга» будет хорошее нападение. Гости атакуют опаснее соперников. Но и «Уралу» проигрывать нельзя. За счёт характера и поддержки трибун «шершни» могут создать проблемы соперникам», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Урала» и «Оренбурга» состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 19 мая. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.