Скопинцев: «Голы Нгамалё на последних минутах — мастерство, его пик»

Игрок обороны «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о тенденции московского клуба забивать победные голы на последних минутах матча.

— Это всё вместе — наше умение и хорошая подготовка. Это пик Нгамалё, который приходится на последние минуты. Когда просели, он за счёт своего длинного тигриного шага врывается в штрафную — и у него получается. Это мастерство, — цитирует футболиста издание «РБ Спорт».

Форвард «Динамо» Муми Нгамалё забил три своих последних гола в РПЛ после 90-й минуты матча.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. В следующем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром».