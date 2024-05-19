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Игрок «Крыльев Советов»: «В матче с «Динамо» мы заслуживали большего»

19 Мая 2024 • 11:25 Комментировать

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Франко Ороско в разговоре с представителями СМИ высказался относительно разгромного поражения от столичного «Динамо» (1:4) в поединке 29-го тура Премьер-лиги.

«В первом тайме мы играли лучше, чем во втором. Мы заслуживали большего. «Динамо» - это серьезная команда, которая борется за чемпионство. У них большой опыт, что привело к такому результату», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

После 29 сыгранных матчей самарская команда набрала 40 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то подопечные Марцела Лички с 56 очками лидируют в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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