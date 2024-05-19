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Гафин высказался об интересе «Динамо» к Джикии и Лунёву

19 Мая 2024 • 11:23 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии и вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва.

Напомним, что оба футболиста ближайшим летом станут свободными агентами.

«Все новости о трансферах, все комментарии будут даны по окончании текущего сезона», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Напомним, на сегодняшний день «Динамо», набравшее 56 очков в 29 проведённых матчах, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В заключительном 30-м туре «бело-голубые» встретятся с «Краснодаром». Эта игра состоится 25 мая на домашней арене «быков».  

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Спартак Москва Карабах Динамо Москва Георгий Джикия Андрей Лунёв Дмитрий Гафин ещё теги

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