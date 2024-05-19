Форвард «Краснодара» Мозес: «У нас появилась ещё одна надежда на чемпионство»

Кобнан Мозес, форвард краснодарской команды, после победы над «Сочи» заявил о намерении клуба выиграть золотые медали.

В субботу «быки» на выезде переиграли «Сочи» и продолжают бороться за победу в РПЛ.

- На самом деле после победы над «Сочи» у нас появилась еще одна надежда на чемпионство. И мы работаем над этим. Нам очень хочется завоевать золотые медали, - цитирует нападающего «быков» «Матч ТВ».

За тур до конца чемпионата в активе «Краснодара» 53 очка, лидирует в РПЛ «Динамо», набравшее 56 баллов. Замыкает тройку лидеров «Зенит», у которого есть игра в запасе. В последнем туре чемпионата «Краснодар» дома примет «Динамо».

В этом сезоне Мозес провёл за краснодарскую команду девять матчей в РПЛ, забил один гол и сделал один ассист.