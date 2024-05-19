Федун: «Джикия – это легенда «Спартака»

Леонид Федун, который ранее был владельцам «красно-белых», дал свой комментарий о решении клуба не продлевать соглашение с Георгием Джикией.

Напомним, «Спартак» 18 мая сообщил, что контракт с Джикией продлен не будет и футболист летом покинет московскую команду. За «Спартак» Джикия выступал с 2016 года, перейдя из пермского «Амкара».

- Могу сказать, что Георгий - очень уважаемый мною игрок, капитан. Даже не постесняюсь сказать, что это легенда «Спартака», с которым связаны чемпионство, Кубок и Суперкубок, - цитирует Федуна «Чемпионат».

Джикия в этом сезоне РПЛ выходил на поле за «Спартак» всего в семи матчах. На данный момент «красно-белые» идут на пятой строчке в турнирной таблице. Сегодня, 19 мая, московская команда доме примет «Рубин».