Скопинцев: «Динамо» два раза выиграло у «Зенита», это надо уважать»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, на сегодняшний день «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на пять очков. При этом «сине-бело-голубые» провели на одну игру меньше.

Скопинцев считает, что достижения «бело-голубых» в текущем розыгрыше чемпионата России не стоит принижать.

«Всё равно, как это будут трактовать — проигрыш действующего чемпиона и нам, типа, подфартило. Мы-то два раза выиграли у «Зенита», это надо уважать. Плюс у нас хорошие морально-волевые качества, что все в последних турах увидели», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

Свой последний матч в нынешнем сезоне динамовцы проведут 25 мая против «Краснодара». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.