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Игрок «Факела» Калинин: «У нас замечательные болельщики, они уникальны»

19 Мая 2024 • 11:05 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Факел

Игорь Калинин, игрок воронежского клуба, поделился мнением о любви болельщиков к команде.

- Мы бьёмся на поле, никто не остаётся равнодушным, у нас замечательные болельщики. Они уникальны. На каждом домашнем матче «Факела» у нас полный стадион, на выездах по 2000 человек, - цитирует футболиста «Факела» «Чемпионат».

«Факел» в 29 турах набрал в копилку 29 баллов и идёт на 13 позиции в таблице чемпионата. Вчера в 28-м туре воронежский коллектив проиграл в гостях «Локомотиву». В последнем матче сезона клуб дома примет «Ахмат», встреча пройдёт 25 мая.

В текущем сезоне Калинин провёл в РПЛ 14 матчей, но не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Калинин

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