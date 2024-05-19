Черчесов: «Джикия спокойно может ещё пару лет играть на высоком уровне»

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на уход капитана «Спартака» Георгия Джикии из команды.

«Он спокойно может играть на высоком уровне несколько лет, знаю его характер. Найдет ли клуб достойную замену — это их дело. Весь год мы читали о будущем Джикии, в итоге только клуб знает, что произошло», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

Ранее стало известно, что 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Напомним, что игрок защищает цвета москвичей с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил пять голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.