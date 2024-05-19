Игрок «Крыльев» Костанца: «Счёт не отображает ход игры с «Динамо»

«Кто посмотрит на табло в матче «Динамо» - «Крылья», подумает, что была лёгкая игра для «Динамо». Но такого не было. Мы совершили ошибки. Но счёт на табло не отображает ход игры», - передает слова полузащитника «Чемпионат».