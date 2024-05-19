Игрок «Крыльев» Костанца: «Счёт не отображает ход игры с «Динамо»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказал мнение о поединке 29-го тура чемпионата России против московского «Динамо». Встреча завершилась победой «бело-голубых» со счетом 4:1.
«Кто посмотрит на табло в матче «Динамо» - «Крылья», подумает, что была лёгкая игра для «Динамо». Но такого не было. Мы совершили ошибки. Но счёт на табло не отображает ход игры», - передает слова полузащитника «Чемпионат».
Перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 баллами единолично лидирует в турнирной таблице, а самарский коллектив с 40 очками находится на восьмом месте.
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