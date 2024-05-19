Мансилья - в стартовом составе «Оренбурга» на матч с «Уралом»

29-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между екатеринбургским «Уралом» и «Оренбургом». Тренерские штабы огласили стартовые составы команд на игру.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

Матч состоится на стадионе в Екатеринбурге и начнется в 12:00 по московскому времени. В преддверии поединка «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» - 14-е. В активе обеих команд по 29 очков.